Cristalazo y robo en una taquería de la Avenida 20 de Noviembre

Durango, Dgo

Una sucursal de la taquería sufrió un robo con violencia la mañana de este martes, luego de que sujetos desconocidos rompieran un cristal para ingresar al establecimiento y sustraer la caja registradora con una importante suma de dinero.

El incidente, robo a negocio, se reportó a través del número de emergencias 9-1-1 a las 8:30 horas de hoy, 4 de noviembre de 2025.

El establecimiento afectado se encuentra en la Avenida 20 de Noviembre, a la altura de la calle Gaspar de Albea. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal para atender el reporte.

En el sitio, las autoridades se entrevistaron con el encargado de la tienda, identificado como J. E. A. G., de 25 años. El joven relató que al llegar a las 8:00 de la mañana para iniciar sus labores, se percató de que uno de los vidrios del local estaba roto.

Al revisar el interior, confirmó que la caja registradora había sido robada. El encargado estimó que el monto sustraído ascendía a aproximadamente $5,600 pesos en efectivo.

La policía municipal y estatal procedieron a revisar las cámaras de videovigilancia del negocio y de los alrededores con el fin de obtener pistas que permitan identificar al presunto responsable de este robo con “cristalazo”.