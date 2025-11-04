Empijamadas fueron detenidas por robo en un centro comercial

Durango, Dgo.

Un par de mujeres, madre e hija, fueron detenidas por la policía tras un robo frustrado ocurrido en un centro comercial de la zona oriente de la ciudad; los monitoristas, al verlas en pijama, no dejaron de verlas, pues les llamó la atención su indumentaria.

Las aseguradas fueron identificadas como María, de 55 años, y Jessica, de 30, quienes dijeron tener su domicilio en el fraccionamiento San Juan.

Fue este martes por la mañana cuando las féminas, justo al despertar, sin antes bañarse ni arreglarse, decidieron ir en pijama a Soriana Jardines. Una vez ahí, se les hizo fácil apoderarse de mercancía de varias áreas que colocaron en un pequeño bolso.

Sin embargo, su conducta delictiva fue notada desde un primer momento, pues aunado a que había pocos clientes en el lugar, los encargados de vigilar las cámaras de seguridad les llamó la atención su ropa y las estaban mirando cuando ocultaron los productos.

A la salida, los vigilantes las abordaron y las retuvieron hasta la llegada de la Policía Municipal. La tienda, sin embargo, solo pidió un arresto administrativo, pues adelantaron que no se procedería legalmente.