Localizan a otro hombre asesinado en la carretera Victoria – Ramón Corona

Guadalupe Victoria, Dgo.

Apenas cuatro días después de que localizaron a un hombre aparentemente asesinado en la carretera que une a Guadalupe Victoria con la localidad de Ramón Corona, el lunes se realizó un hallazgo más de similares características.

El nuevo hallazgo se realizó a pocos metros de donde, el jueves de la semana pasada, fue encontrado un cadáver con huella de violencia, perteneciente a un hombre hasta ahora no identificado.

Tal y como el caso anterior, la víctima fue abandonada a unos metros de la carretera, muy cerca del entronque al poblado Ignacio López Rayón y fueron habitantes de la zona quienes, al verlo, llamaron al número de emergencias 911.

Poco después llegaron las autoridades y confirmaron la existencia de los restos, por lo que iniciaron los procedimientos de rigor y los trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense en la ciudad de Durango.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación directamente relacionada con el caso previo, pues dado el lugar del hallazgo, todo apunta a que los dos hechos están relacionados.