Localizan cuerpo sin vida a orillas de la carretera

Cuencamé, Dgo

Las autoridades de seguridad y procuración de justicia de Durango investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida, que presentaba diversos signos de violencia, localizado a un costado de la carretera libre Cuencamé-Gómez Palacio.

El incidente, registrado como una persona sin identificar (Occiso en calidad de No Identificado), tuvo lugar en el kilómetro 156 de dicha vía federal.

El reporte se recibió al número de emergencias 911 a las 10:45 horas de este lunes 3 de noviembre de 2025, alertando sobre la presencia de un cuerpo a la orilla de la cinta asfáltica.

Minutos después de las 11:00 horas, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, la Guardia Nacional (División Caminos), Cruz Roja y Personal de Servicios Periciales de Cuencamé.

Las autoridades constataron que, a un lado del camino, se encontraba el cuerpo de un hombre de sexo masculino boca arriba, completamente desnudo. A simple vista, se le apreciaban múltiples lesiones en el cuerpo que fueron descritas como “latigazos”.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. Se estimó que su edad oscila entre los 25 y 30 años, y se describió con las siguientes características: moreno, nariz ancha, ceja poblada, y barba y bigote semi poblados de color negro, no tiene tatuajes.

El cuerpo fue encontrado por un jornalero que trabaja en la zona, quien se dirigía a laborar, cuando se percató de la presencia de la persona sin vida y dio aviso a la línea de emergencia 911. El testigo manifestó no haber escuchado ni visto nada al momento de los hechos.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el levantamiento del cadáver. El cuerpo fue trasladado a la Vicefiscalía de Lerdo, donde se le practicará la necropsia de ley correspondiente para determinar la causa de muerte y lograr su identificación oficial.