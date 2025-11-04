Niña de 6 años fallece por presunta Rickettsia tras mordedura de garrapata

Una niña de seis años, identificada como Milagros, perdió la vida la tarde de este lunes en un hospital de Gómez Palacio, Durango, presuntamente a causa de un cuadro de Rickettsia, enfermedad transmitida por la mordedura de garrapata.

La tragedia inició el pasado 28 de octubre, cuando la menor se encontraba en su domicilio, ubicado en la calle Valladolid del fraccionamiento Sevilla. Según el relato de su madre, en esa fecha la niña fue mordida por una garrapata.

Poco después de la mordedura, la niña comenzó a presentar un aumento de temperatura. Ante la cercanía, su madre la llevó de inmediato a una farmacia Similares para recibir atención médica. En ese lugar se le recetó un medicamento para la fiebre.

Sin embargo, al pasar los días y no mostrar ninguna mejoría, la madre de Milagros decidió trasladarla de urgencia al Hospital General la noche del domingo 2 de noviembre.

El personal médico diagnosticó a la menor con fiebre, dolor de cabeza intenso y dolores musculares, fue cuando la familia de la menor, informó del antecedente de la mordedura de garrapata ocurrida cuatro días atrás.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida, lamentablemente la niña Milagros perdió la vida la tarde del lunes, alrededor de las 17:00 horas.

Tras el deceso, se notificó al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), el cual dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE). Elementos de la Fiscalía se trasladaron al hospital para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo de la menor fue trasladado al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que determinará de manera oficial la causa del deceso. No obstante, las autoridades consideran que el cuadro clínico sugiere fuertemente una infección por Rickettsia.