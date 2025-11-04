Tunden a presunto ladrón que fue sorprendido al interior de una vivienda

Durango, Dgo

Un hombre que presuntamente intentó robar en una vivienda del Fraccionamiento San Juan fue golpeado por el hijo de la dueña del domicilio y vecinos, luego de que fuera sorprendido al interior de la casa. El señalado fue trasladado a un hospital con múltiples lesiones.

El incidente, ocurrió alrededor de las 8:30 horas de este martes, 4 de noviembre de 2025, en la Cuarta Cerrada de San Martín.

Al arribo de elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, se entrevistaron con la reportante, quien relató que sorprendió a una persona del sexo masculino al interior de su domicilio, específicamente en el área de la cocina.

Cuando la dueña le indicó al sujeto que saliera, este reaccionó violentamente, agrediéndola físicamente. La mujer pidió auxilio, y su hijo acudió de inmediato a confrontar al intruso.

El hijo de la reportante logró sacar al presunto ladrón a la calle, donde le propinó varios golpes. Hasta que el sujeto quedó tendido inconsciente, con lesiones en diferentes partes del cuerpo y el rostro. Vecinos de la zona también salieron al percatarse de lo ocurrido.

El lesionado fue identificado como Luis César D. G, de 46 años, con domicilio en el Fraccionamiento Jardines de Durango.

Tras el reporte al 9-1-1, arribaron paramédicos de la Cruz Roja en la unidad DGO 135, quienes valoraron al lesionado en el lugar y lo trasladaron posteriormente al Hospital 450 para su atención médica especializada.

Cabe destacar que el hijo de la reportante se retiró del lugar con rumbo desconocido antes de la llegada de las unidades policiales.

Finalmente, la dueña del domicilio manifestó a las autoridades no querer levantar cargos en contra del masculino, argumentando que “ya le dieron su merecido y con eso basta”.