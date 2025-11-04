Vio un 12 de Corona en una camioneta ajena y la abrió para robarlo

Gómez Palacio, Dgo.

Un joven de 22 años de edad fue detenido luego de abrir una camioneta ajena en la zona urbana del municipio de Gómez Palacio; entre los objetos que llamaron su atención, está un 12 de cervezas que estaba dentro de la unidad motriz.

El asegurado es Carlos “N”, quien dijo vivir en la colonia Solidaridad de la ciudad lagunera, la misma en la que ocurrió el atraco.

Según el informe, el muchacho caminaba de madrugada cuando vio que, en uno de los asientos de una camioneta Nissan Pathfinder 2015, estaba un 12 de cervezas de la marca Corona.

Esto lo tentó y decidió abrir la unidad motriz; aprovechando que ya estaba abierta, se robó también un par de tenis, un oxímetro, un estetoscopio y unos lentes con graduación oftálmica.

Para su mala fortuna, el ruido que provocó despertó al dueño de la camioneta y este salió de la casa; al topar al delincuente, se dio un forcejeo, que notaron policías que recorrían la zona e intervinieron de inmediato.

Ante el señalamiento de robo, los oficiales aseguraron a Carlos y lo entregaron en la Vicefiscalía de La Laguna para los procedimientos de rigor.