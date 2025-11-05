Aumenta venta de autos nuevos

Comercialización creció 6% en octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (raiavl), el cual brinda la información de la venta de vehículos ligeros en nuestro país del

mes correspondiente, así como del acumulado en el año, reportando un aumento positivo en cuanto a variación anual y mensual.

En cuanto a las cifras de ventas que se realizaron en octubre de este año, se reportan 129 mil 736 unidades, 7 mil 330 más que las vendidas en el mismo mes de octubre de 2024, donde se contabilizaron 122 mil 406, diferencia que muestra una variación positiva mensual de 6 por ciento.

En cuanto a las ventas acumuladas en el presente año, entre enero y octubre de 2025 se reportan 1 millón 204 mil 923 vehículos comercializados; lo cual significa un ligero aumento de 0.1 por ciento respecto al mismo lapso del año inmediato anterior, que se tuvieron 1 millón 203 mil 581 unidades vendidas, teniendo una diferencia de 1 mil 342 autos entre ambos periodos.

La información de la comercialización en el mercado interno proviene del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) se integra de los resultados de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y 6 empresas no afiliadas, las cuales comercializan 39 marcas que producen y/o comercializan varios tipos de vehículos en México.