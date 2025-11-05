Carga fiscal afectará al desarrollo de software

Los impuestos para los desarrolladores de software afectarán a las empresas que se encuentran en este rubro, pues no son trabajadores los que tienen, sino talentos, a quienes ya se les pagan sueldos altos, y con una carga fiscal se afectará también este desarrollo, señaló Nallely Talamantes, presidenta del Clúster de Innovación y Tecnología de Durango.

La empresaria se refirió a las reformas fiscales que se aplicarán para el próximo año a nivel federal, al indicar que “sabemos que los impuestos para el empresario y obviamente para desarrolladores de software nos afectan bastante”.

Puntualizó que en el caso de estos últimos, se cuenta con mano de obra calificada que no es como tal, sino que “es talento, es mente de obra calificada, entonces sumarle impuestos a los altos salarios que manejamos, la verdad nos afecta bastante”.

Se trata de una situación que representa un freno en el consumo de los productos digitales, pues al ponerle impuestos a los videojuegos y herramientas de este tipo, “también es afectar a lo que pues ahorita los jóvenes utilizan también, en muchos casos como una herramienta propia de la salud mental”.

Puntualizó que si bien puede haber videojuegos que puedan tener una influencia negativa, también existen otros que son muy didácticos, que desarrollan habilidades y destrezas en los jóvenes, los cuales también se verán afectados por las nuevas disposiciones en materia fiscal.