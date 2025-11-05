Detienen en Sinaloa a uno de los objetivos criminales más buscados por Estados Unidos

Culiacán, Sinalo

Mediante un operativo conjunto de inteligencia, autoridades mexicanas lograron la detención de Daniel “N”, ciudadano estadounidense y uno de los objetivos criminales más buscados por Estados Unidos, quien es requerido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por su participación en el delito de conspiración para la distribución de fentanilo.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

La detención fue el resultado de labores de inteligencia e investigación de campo realizadas en el estado de Sinaloa. El operativo se concentró en un inmueble ubicado en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán.

Los agentes de seguridad lograron identificar el domicilio donde se resguardaba el objetivo prioritario. Al realizar recorridos de reconocimiento en la zona, detectaron la presencia de Daniel “N”, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y procedieron a su arresto.

Daniel “N” es un objetivo de alto valor para las autoridades estadounidenses. Cuenta con ficha roja emitida por el FBI, además de una orden de arresto en su contra por su presunta participación en la conspiración para la distribución de fentanilo, una droga sintética altamente peligrosa.

Tras la captura, el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso. Se espera que, posteriormente, se realicen los trámites necesarios para su entrega a las autoridades de Estados Unidos que lo requieren.

Con esta acción coordinada, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de trabajar para la detención de generadores de violencia que afectan a la sociedad binacional.