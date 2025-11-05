Gerardo Villarreal: “Hasta el último minuto, defenderemos más recursos para Durango”

•⁠ ⁠Lucha por una reasignación de recursos

En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos 2026, el diputado Gerardo Villarreal aseguró que no bajará la guardia hasta lograr una reasignación que beneficie a Durango, porque “la gente espera que los recursos se traduzcan en resultados reales: en obras, apoyos, empleo y desarrollo”.

El legislador federal destacó que este será el presupuesto más grande en la historia del país, enfocado en programas sociales, infraestructura y fortalecimiento del sector salud. Sin embargo, advirtió que el nuevo modelo presupuestal del Gobierno Federal —basado en bolsas concursables— exige proyectos sólidos y planeación estratégica para acceder a los recursos.

“Durango tiene rumbo y liderazgo. El gobernador ha mostrado una visión responsable ante este nuevo esquema, y cuenta con todo nuestro respaldo desde la Cámara de Diputados”, afirmó.

Gerardo Villarreal subrayó que el presupuesto no debe verse como una cifra en papel, sino como una herramienta para transformar la realidad de las comunidades.

“El reto no es cuánto dinero hay, sino cómo se usa. Cada peso debe aprovecharse con eficiencia, transparencia y visión de futuro”, enfatizó.

Reiteró que trabajará hasta el último minuto por una reasignación que fortalezca sectores clave como agricultura, salud, educación, ciencia y medio ambiente, pese a los márgenes limitados por los compromisos nacionales, como el gasto en pensiones.

“El compromiso es claro: vamos a seguir tocando puertas, gestionando proyectos y defendiendo el interés de Durango. Este no es momento de confrontaciones, sino de unidad y resultados. Durango necesita más que discursos: necesita respuestas”, concluyó.