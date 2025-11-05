Maquilas en paro técnico de labores

Habitual que reduzcan actividades por disminución de pedidos: Canacintra

Por: Martha Medina

De manera cíclica, las empresas maquiladoras reducen sus actividades debido a la reducción que tienen en los pedidos que reciben, como es el caso de APTIV, que realiza un paro técnico actualmente y existe la posibilidad de que otras hagan lo mismo, señaló la presidenta de Canacintra Durango, Joana Soto Quintero.

Al referirse a la empresa maquiladora que realiza en estos momentos un paro técnico, agregó que “es una realidad que en todo el ámbito, sobre todo de las empresas y maquilas, en estas fechas de noviembre y en diciembre presentan ya ajustes, como sucede año con año”.

La dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación explicó que estos ajustes se presentan porque cierran pedidos y esperan la venta de los mismos a partir del ejercicio siguiente, es decir, del próximo año, circunstancia que los lleva a realizar distintas condiciones para mantener la planta laboral.

“Se presentan temas de escalonamiento en cuanto a trabajo, al personal y, bueno, pues ahorita creo que si ellos inician este proceso, es muy probable que otras empresas continúen con lo mismo”, dijo la empresaria.

Al mismo tiempo, consideró complejo reconocer que se presenta una recisión económica en estos momentos, debido a que son muchos los factores que se tienen que sumar para tomar una determinación de mencionar la situación de esa manera, a través del gobierno.

“La realidad es que hay empresas que al momento en que entran en cambios o modificaciones administrativas, sí afectan las economías, sobre todo a nivel local, pues hay personas que resienten estas decisiones”, reconoció la presidenta de la Cámara, al referirse al impacto que esta reducción de labores tiene en la economía de las familias de los trabajadores.