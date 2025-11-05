Reconoce ITD trayectoria del Dr. Hiram Medrano Roldán

El Instituto Tecnológico de Durango ( ITD) realizó, en el Centro de Innovación Tecnológica ITD, el Minisimposio-Homenaje al Dr. Hiram Medrano Roldán, reconocido investigador y catedrático de esta casa de estudios, con motivo de su jubilación tras una destacada carrera dedicada a la investigación, la docencia y la formación de generaciones de profesionistas.

En representación del director del ITD, Dr. Guillermo de Anda Rodríguez, asistió la M.A. Rossana Faviola Zúñiga Meraz, subdirectora de Planeación y Vinculación, quien destacó la trascendencia del legado del Dr. Medrano como un pilar en el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica dentro de la institución.

El evento contó con la presencia del Dr. José Betancourt, director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango (Cocyted); así como de investigadores, autoridades sindicales, docentes y miembros de la comunidad técnica, quienes se sumaron a este reconocimiento.

Durante el homenaje se desarrollaron diversas conferencias magistrales, tanto de manera presencial como virtual, a cargo de distinguidos académicos.

El Dr. Josué Ortiz Medina inauguró el ciclo con la ponencia “Nanobio, electrones y bits: A matter of perspectives”; seguido por el Dr. Luis Galán Wong, con el tema “Innovaciones en biotecnología: Una mirada al camino recorrido”.

Posteriormente, el Dr. Efrén Delgado Licón presentó la conferencia “Food Science & Technology for a Sustainable Food System”, concluyendo con un mensaje del propio Dr. Hiram Medrano, quien invitó a las y los jóvenes a formarse no solo como investigadores, sino también como profesionistas con visión de emprendimiento y compromiso con el desarrollo del país.

Como parte del reconocimiento se llevó a cabo la colocación de su fotografía en una sala de la Unidad de Posgrado, Investigación y Desarrollo Tecnológico (UPIDET), símbolo del aprecio y respeto de la comunidad académica hacia su trayectoria y aportaciones al desarrollo del conocimiento.