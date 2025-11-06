Aparatoso accidente deja un par de lesionados y dos vehículos con daños severos

Durango, Dgo.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido este jueves por la mañana en la colonia Guillermina dejó un par de personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, que no solo se limitaron a los vehículos involucrados, sino también a un inmueble.

Los hechos ocurrieron cuando una camioneta propiedad del Municipio de Durango circulaba de por la calle J. Guadalupe Aguilera, en el sentido de poniente a oriente y, al llegar al cruce con J. Contreras, se encontró con el compacto.

La pick-up, una Chevrolet de la línea Silverado, impactó en el costado izquierdo al Nissan Sentra, conducido por una mujer de unos 55 años de edad que resultó policontundida. Se identificó como Sofía Josefina Escarzaga Reyes.

Además, producto del golpe, la camioneta salió proyectada hacia un domicilio, en cuya pared causó un boquete que derivó también en algunos daños al interior.

Al lugar acudió personal médico de la Cruz Roja Mexicana para atender a los dos lesionados; el de la camioneta, fue dado de alta, mientras que la conductora del coche fue trasladada para atención hospitalaria.

El Departamento de Accidentes de la Policía Vial inició los procedimientos para el deslinde de responsabilidades.