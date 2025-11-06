Ejército Mexicano incauta mil 400 litros de químicos en Tamazula

Tamazula, Dgo.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirmó la localización de un nuevo narcolaboratorio en la zona limítrofe de Durango y Sinaloa, hecho en el que no se reportaron detenidos.

Según el comunicado diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los trabajos para localizar dicho espacio fueron encabezados por el Ejército Mexicano, a quien atribuye el hallazgo.

Fue en un espacio abierto donde, según el relato, se encontró un área de concentración en la que había material y equipo habitualmente utilizado para la fabricación de la droga sintética conocida como “cristal”.

El desglose indica que encontraron alrededor de mil 450 litros de sustancias químicas no precisadas, A diferencia de los hallazgos recientes, sin embargo, no se precisa si fue encontrada droga ya lista para la venta.

Aun así, el comunicado precisa que la afectación económica a la delincuencia organizada por este hallazgo equivale a 29 millones de pesos.