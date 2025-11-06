Encontraron a su suegro sin vida en la Benjamin Mendez

Durango, Dgo

Un hombre de 65 años fue encontrado sin vida en el piso de su recámara por sus familiares, quienes tenían días sin verlo. El deceso ocurrió en un domicilio de la colonia Benjamín Méndez, y las autoridades investigan la causa de la muerte, que preliminarmente apunta a causas naturales.

El hallazgo se reportó al número de emergencias 9-1-1 a las 15:00 horas de este martes, 5 de noviembre de 2025, alertando sobre una persona inconsciente en el interior de una vivienda.

El domicilio donde ocurrieron los hechos se encuentra en la calle Maquinistas, esquina con Del Riel, en la mencionada colonia.

Al lugar se trasladaron rápidamente unidades de la Policía Municipal, Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja. También arribó personal de la Fiscalía General del Estado.

Los familiares de la víctima, identificada como Joel Domínguez Pérez, de 65 años, fueron quienes dieron aviso a las autoridades. Señalaron que el señor vivía solo y que tenían sin verlo desde el pasado lunes. Lo encontraron tendido en el piso de su recámara.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del señor Domínguez Pérez. De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo no presentaba signos de violencia aparente.

Los familiares informaron a las autoridades que el señor padecía diabetes e hipertensión, y que días atrás había manifestado un dolor en el pecho, lo que sugiere que el deceso pudo deberse a un padecimiento crónico.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el levantamiento del cuerpo. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley, procedimiento que confirmará de manera oficial la causa de la muerte.