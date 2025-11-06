Inicia el segundo apoyo para reconstrucción de vivienda en 5 estados, anuncia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo lunes 10 de noviembre iniciará la entrega del segundo apoyo económico destinado a la reconstrucción de viviendas afectadas por las lluvias extraordinarias registradas en octubre en cinco estados del país.

Durante su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la Jefa del Ejecutivo Federal detalló que esta ayuda forma parte del Plan Integral de Apoyo para los damnificados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Sheinbaum Pardo recordó que el primer apoyo, de $20,000 pesos, ya fue entregado a cerca de 100 mil familias. La nueva fase de apoyo, que inicia el 10 de noviembre, dependerá de la magnitud del daño en la vivienda:

$25,000 pesos: Para daños de grado medio.

$40,000 pesos: Para afectaciones mayores.

$70,000 pesos: Por pérdida total de la vivienda.

La distribución de los recursos se realizará a través del Banco del Bienestar. Los beneficiarios serán notificados mediante un mensaje SMS con el lugar exacto donde se llevará a cabo el proceso de entrega.

Además del apoyo a viviendas, la Presidenta puntualizó que también habrá ayuda económica para:

Comercios afectados por las lluvias.

Parcelas que sufrieron daños en los estados damnificados.

En el tema de vivienda, la Presidenta Sheinbaum detalló que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encargará de informar la reubicación de las viviendas que se encuentran en zonas de riesgo.

La restitución de estas casas se realizará mediante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

“La mayoría están convencidos y si hay una persona que no está convencida no se le puede obligar, sino sencillamente notificarle que está viviendo en una zona de alto riesgo”, concluyó la mandataria sobre el proceso de reubicación.