Lo atraparon quemándole las patas al diablo por la de Hidalgo

Durango, Dgo.

Un sujeto de 40 años de edad fue detenido por la Policía Municipal cuando, sin importarle estar en la vía pública y mucho menos en el centro de la ciudad, consumía marihuana a la vista de todos.

El asegurado es J. E. R. G., quien tiene 40 años de edad y dijo tener su domicilio en la colonia Gobernadores.

Fue al circular por la calle Hidalgo, casi llegando a Felipe Pescador, cuando los oficiales se dieron cuenta de que, en la pequeña plaza ubicada en ese lugar, estaba el varón fumando.

El olor, sin embargo, no era el típico del tabaco, por lo que los oficiales se detuvieron para inspeccionar y confirmaron que se trataba de la droga ya mencionada.

Dado que consumir drogas en la vía pública es una falta administrativa, se lo informaron y procedieron a su arresto, tras el cual quedó a disposición del Juez Cívico para la sanción correspondiente.