Los detuvieron por robar en el motel al que entraron a hacer el delicioso

Durango, Dgo.

Una pareja fue detenida por la Policía Municipal luego de un robo cometido en un motel del centro de la ciudad; al final, los afectados declinaron a denunciarlos, dado que decidieron regresar lo que habían tomado.

Los asegurados son Gustavo, de 30 años, y Lucero, de 28, cuyo aseguramiento ocurrió al exterior de un motel ubicado en la calle Hernández de la Zona Centro.

Según el informe, la pareja ingresó al lugar y, aprovechando un descuido, tomaron lo que pensaron podía ser de valor, aunque aparentemente no sabían de qué se trataba.

Cuando el recepcionista detectó el atraco, ocurrido en la recepción del lugar, pidió apoyo policial y al sitio llegaron agentes que estaban cerca; el afectado les explicó que habían tomado un control para un patín eléctrico.

Los agentes abordaron a la pareja y estos reconocieron el incidente, accediendo así a devolver el objeto del que se habían apropiado. El muchacho del hotel declinó a denunciarlos, pero pidió un arresto administrativo, que fue completado por los oficiales.