Paisano entró en crisis de ansiedad y subió al techo de un edificio

Durango, Dgo.

Una aparente crisis de ansiedad provocó que un paisano tomara un extinguidor y utilizara una escalera de servicio para llegar a la parte alta de un edificio; policías a los que se pidió ayuda lo calmaron y lo pusieron a salvo.

La víctima del episodio de salud mental fue identificada con las iniciales J. D. H., de 28 años de edad, quien está temporalmente en Durango, pero es residente del estado norteamericano de Atlanta.

Fue este miércoles cuando el muchacho, al encontrarse al exterior de una pequeña plaza comercial ubicada junto al Museo Bebeleche, tomó de la nada un extinguidor y comenzó a subir por la escalera de servicio, visiblemente alterado.

Los oficiales llegaron y subieron también a la planta alta del lugar, donde tras un breve diálogo, convencieron al afectado de soltar el extinguidor (con el que quería ahuyentarlos) y descender por donde había subido.

Una vez a salvo y tranquilo, su propia familia asumió su resguardo, indicando que lo llevarían a tratamiento especializado.