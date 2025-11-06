Quiso comprar un iPhone pro max con una transferencia falsa 

Durango, Dgo.

Un sujeto fue detenido y entregado al agente del Ministerio Público tras su intento de estafa contra el vendedor de un teléfono iPhone, del que se quiso apoderar simulando una transferencia bancaria.

El asegurado es Hugo David Z., de 35 años de edad y domicilio en la colonia Acereros, quien preparó todo para apoderarse del aparato telefónico, pero fracasó.

Según el informe de las autoridades, la víctima es un muchacho de 22 años de edad de nombre Diego, quien acordó encontrarse con el supuesto vendedor en la calle Mina Tayoltita del fraccionamiento Acereros.

Una vez que Hugo vio el teléfono, confirmó que lo compraría en el precio que ya le habían expuesto y le mostró al muchacho una imagen que mostraba la realización de una transferencia por 8 mil 800 pesos.

Sin embargo, una vez que el joven consultó su aplicación, notó que no se había realizado la operación; para ese momento, el defraudador ya tenía el equipo en sus manos y pretendía llevárselo.

Por fortuna, pasó por el lugar una patrulla de la Policía Estatal y Diego hizo señales a los agentes, que intervinieron y detuvieron al presunto delincuente, que al final quedó en manos del agente del Ministerio Público.