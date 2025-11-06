Se incendió su casa mientras no estaba presente

Durango, Dgo.

Por causas hasta ahora no establecidas, un albañil que vive en la colonia Cielo Azul fue víctima de un incendio en su modesto domicilio; el fuego consumió los pocos bienes que había en una habitación.

El afectado es el señor Gildardo, de 49 años de edad, un albañil que tiene su domicilio en la calle Cielo de Estrellas del mencionado asentamiento, lugar en el que ocurrió el incidente.

Fue el miércoles por la tarde cuando vecinos del asentamiento, al notar que salía una cantidad considerable de humor del mencionado hogar, llamaron para pedir ayuda en el número de emergencias.

Personal del Cuerpo de Bomberos arribó al sitio y se encontró con un colchón, una mesa y algunas otras posesiones en llamas, pero ya casi consumidas en su totalidad por el fuego.

Dichos bienes fueron pérdida total, pero no hubo personas intoxicadas o lesionadas. Según explicó el señor Gildardo, el incendio se dio cuando él estaba fuera de casa, por lo que de momento no es posible establecer cómo se inició.