CECyTE Durango y Secretaría de Economía impulsan la formación del futuro

La colaboración fortalecerá la transferencia tecnológica y la formación de capital humano especializado.

Se desarrollarán programas que integren la educación con la innovación y el desarrollo económico.

En un acto de colaboración interinstitucional, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTED) y la Secretaría de Economía firmaron un convenio de colaboración, con el propósito de establecer mecanismos que impulsen el desarrollo académico, científico y tecnológico en beneficio de la comunidad educativa y los sectores productivos del estado, este acuerdo representa un paso decisivo hacia la consolidación de una educación vinculada a la innovación y al crecimiento económico sostenible.

El convenio fue suscrito Cuauhtémoc Armas Enríquez, director general del CECyTE Durango, y el Lic. José Ignacio Aguado Hernández, Director General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía, quienes destacaron la relevancia de unir esfuerzos para consolidar una educación técnica y tecnológica de excelencia, alineada con las demandas del sector productivo.

Este instrumento de colaboración permitirá desarrollar proyectos conjuntos, talleres, programas de capacitación, investigación aplicada y transferencia tecnológica, fomentando la participación activa de estudiantes y docentes en actividades que fortalezcan la relación entre la academia, la industria y los sectores sociales, con ello, se busca potenciar el talento duranguense y generar oportunidades de desarrollo regional.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, este acuerdo se alinea con los objetivos estratégicos orientados a impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores prioritarios, promoviendo una educación con sentido humanista, incluyente y con impacto social. Además, refuerza el compromiso del colegio con la formación integral de jóvenes capaces de enfrentar los retos del futuro y contribuir al progreso del país.

Armas Enríquez destacó que “El plan educativo del gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, resalta la importancia de esta alianza como un ejemplo del trabajo coordinado entre los niveles federal y estatal, la educación técnica y científica es el motor que impulsa el desarrollo de Durango, asimismo, reconoció el firme respaldo que el gobernador ha brindado al CECyTED para continuar fortaleciendo los programas orientados a la innovación, la ciencia y el aprendizaje con propósito, que hoy posicionan al subsistema como uno de los mejores del país”, concluyó.