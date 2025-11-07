Continuará el clima muy frío al amanecer y cálido al mediodía en Durango

La mayor parte de la República Mexicana, incluyendo la entidad de Durango, se encuentra bajo la influencia de una alta presión en niveles medios de la atmósfera. Esta condición mantendrá la probabilidad de lluvia nula en la región.
En la Ciudad de Durango, se esperan las siguientes condiciones:
- Viernes 07 de Noviembre:
- Al amanecer: Se prevé una temperatura mínima Muy Fría de 6 a 7 grados centígrados.
- Al mediodía: El ambiente será Cálido con una temperatura máxima de 29 a 30 grados centígrados.
- Sábado 08 de Noviembre:
- Se prevé una temperatura mínima Muy Fría de 6 a 7 grados centígrados.
- La temperatura máxima será de 29 a 30 grados centígrados.
- Domingo 09 de Noviembre:
- Se prevé una temperatura mínima de 6 a 7 grados centígrados.
- La temperatura máxima se estima entre 29 a 30 grados centígrados.
Se esperan rachas de viento moderadas a moderadamente fuertes en gran parte del estado:
- Viernes 07: Rachas máximas moderadas de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h).
- Sábado 08: Rachas máximas moderadas de 20 a 30 km/h.
- Domingo 09: Rachas máximas moderadamente fuertes de 30 a 40 km/h.
El pronóstico extendido indica un notorio descenso térmico para el inicio de la siguiente semana:
- Lunes 10 de Noviembre: Se espera una temperatura mínima de 1 a 2 grados centígrados. La temperatura máxima estará entre 26 a 27 grados centígrados.