La ECyTE celebra su Festival de Día de Muertos 2025, fortaleciendo identidad y formación integral

Con el objetivo de mantener vivas las tradiciones mexicanas y fortalecer la identidad universitaria, la Escuela de Ciencias y Tecnologías (ECyTE) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) llevó a cabo su Festival de Día de Muertos ECyTE 2025, una jornada que combinó arte, cultura y formación integral.

El evento se desarrolló en las instalaciones de la escuela, donde estudiantes, docentes y personal universitario participaron en una celebración llena de color, música y creatividad. Cada actividad reflejó el compromiso de la comunidad estudiantil, que demostró su talento a través de expresiones artísticas representativas de esta emblemática festividad mexicana.

El programa inició con la exposición de motivos a cargo de las autoridades universitarias, seguida de la presentación del tradicional altar de muertos elaborado por los grupos vespertinos. También se disfrutó de un recital de calaveritas literarias y del Concurso de Disfraces Tradicionales, en el que los participantes destacaron por su originalidad, autenticidad y puesta en escena.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la primera presentación del cuadro de danza folklórica de la ECyTE, acompañado por la rondalla de la escuela, ambos bajo la dirección del maestro Emanuel Burciaga, quien ha impulsado la formación artística y el desarrollo cultural dentro de la institución.

La organización del festival estuvo a cargo del Comité Cultural ECyTE-UJED, coordinado por la maestra Rocío Monserrat Rosales, secretaria académica de la escuela. En su mensaje, resaltó que estas actividades no sólo fortalecen la identidad universitaria, sino que también fomentan el trabajo en equipo y promueven una educación integral que conjuga ciencia, arte y valores.

Con este festival, la ECyTE reafirma su compromiso con la innovación y la tecnología, al tiempo que honra las raíces culturales que dan sentido a la comunidad universitaria juarista.