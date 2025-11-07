Llenan el tanque de una Ford Lobo… y huyen sin pagar

Durango, Dgo

Empleados de una gasolinera ubicada en el Bulevar Luis Donaldo Colosio fueron víctimas de robo luego de que varios jóvenes cargaran combustible en una camioneta y huyeran sin realizar el pago correspondiente.

El hecho fue reportado a las autoridades, movilizando a una unidad de la Policía Municipal, y dos de la Policía Estatal, que acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido.

La reportante, que es empleada de la estación, relató que varios jóvenes llegaron a la gasolinera a bordo de una camioneta de modelo reciente.

Los jóvenes pidieron que se llenara el tanque de la unidad, cargando un total de $1,059.00 pesos en gasolina.

Al momento en que la empleada se acercó para realizar el cobro, los tripulantes de la camioneta, descrita como pickup , doble cabina s y de color blanco y sin placas, encendieron la marcha y se dieron a la fuga a toda velocidad, sin realizar el pago.

La Policía exhortó a la parte afectada a interponer la denuncia formal ante la autoridad competente en la Fiscalía General del Estado por el robo del combustible.