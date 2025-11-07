Novio intenta asesinar a su pareja tras un ataque de celos

Gómez Palacio, Durango

Elementos de la Policía Estatal realizaron la detención de un joven en el fraccionamiento Parque Hundido de Gómez Palacio, Durango, tras ser reportado por violencia familiar y amenazas de muerte contra su pareja.

El incidente comenzó con una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertando sobre la agresión. El sujeto, identificado como Juan “N”, de 22 años de edad, residente del domicilio donde ocurrieron los hechos, se encontraba afuera de la casa en compañía de su novia, también de 22 años.

Según el reporte, Juan “N” sufrió un ataque de celos y de ira, comenzando a insultar a su pareja y a intentar quitarle su teléfono celular para revisarlo. La víctima logró comunicarse con su madre para informarle de la situación.

En un momento de la discusión, el joven introdujo a la fuerza a su novia al interior de uno de los cuartos de la casa y le arrebató el celular. Una vez dentro, comenzó a golpearla con cabezazos y puñetazos en distintas partes del cuerpo.

La agredida comenzó a gritar y pedir auxilio. Fue en ese momento que el agresor sacó un arma punzocortante, específicamente un cúter, y la amenazó de muerte.

La joven logró salir del cuarto mientras el padre del agresor intentaba contener a su hijo.

Los elementos de la Policía Estatal llegaron rápidamente al lugar en respuesta al llamado de emergencia solicitado por la madre de la afectada. Los oficiales lograron salvaguardar a la víctima y detuvieron a Juan “N”.

El agresor fue trasladado a la Vicefiscalía General del Estado, Zona 1 Región Laguna, donde deberá responder por la responsabilidad que le resulte ante las autoridades.