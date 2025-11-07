Premian en Colombia el talento de Pueblo Nuevo: estudiantes duranguenses obtienen medalla de bronce con proyecto de robótica

Durango, Dgo. — Un orgullo para Durango y, especialmente, para Pueblo Nuevo.

Tres estudiantes de primaria del Colegio Jeanne De Matel lograron colocar el nombre de México en alto al obtener la Medalla de Bronce en un concurso internacional de robótica celebrado en Bogotá, Colombia, gracias a su proyecto ecológico e innovador: “Dron Forest”.

Los alumnos Eileen Alicia García Luna, Dylan Nicolás Esparza González y María Fernanda Flores Medrano, junto a su maestro asesor Martín Antonio Huizar Villa, desarrollaron un dron equipado con sensores capaces de detectar incendios forestales en etapas tempranas, alertando a brigadistas y cuerpos de emergencia para actuar de manera inmediata.

El dispositivo no solo identifica puntos de calor; también traza brechas cortafuego, facilitando la estrategia de contención ante los incendios y reduciendo riesgos ambientales. Su propuesta fue evaluada frente a proyectos de otros países, destacando por su enfoque ecológico, su factibilidad y su impacto social.

“El Dron Forest podría convertirse en un vigilante del bosque y una herramienta clave para prevenir incendios forestales”, explicaron los estudiantes durante su presentación.

El concurso reunió a equipos de robótica de diversos países de América Latina, convirtiéndose en una plataforma de innovación y aprendizaje. Para Durango, el logro representa una muestra del talento local cuando existe acompañamiento, disciplina y visión científica desde edades tempranas.

El maestro Martín Antonio Huizar Villa expresó que este reconocimiento es resultado de meses de trabajo, investigación y pruebas. El equipo no solo compitió, sino que representó a México y Pueblo Nuevo con orgullo.

Este logro coloca a los estudiantes duranguenses como inspiración para otras escuelas en el estado, demostrando que la tecnología también puede contribuir a cuidar el medio ambiente y proteger los recursos naturales.

Con el “Dron Forest”, Durango confirma que el talento no tiene edad ni fronteras.