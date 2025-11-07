Propone Ana María Durón reformas para prevenir explotación infantil en el turismo

“Se busca blindar al sector, no para restringirlo, sino para proteger a quienes más lo necesitan”, diputada.

Con el propósito de proteger a la niñez y adolescencia duranguense frente a la trata y la explotación infantil, la diputada Ana María Durón Pérez, propuso reformas a la Ley de Turismo del Estado, para establecer protocolos de prevención, detección y denuncia en los establecimientos y servicios vinculados al sector turístico.

“Las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro Durango merecen espacios seguros, donde el turismo sea motivo de orgullo y desarrollo, pero nunca una puerta abierta a la vulneración de sus derechos fundamentales”, resaltó al realizar la ampliación de motivos.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que la iniciativa plantea que todos los establecimientos de hospedaje, moteles, rentas vacacionales, agencias de viajes, transportes turísticos y centros recreativos implementen políticas de protección a la niñez, capacitación obligatoria para su personal, controles de acceso, vigilancia y denuncia de conductas sospechosas.

Asimismo, propone hacer obligatoria la adopción del Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo, actualmente de carácter voluntario, y fomentar el reconocimiento público de los prestadores de servicios turísticos que cumplan con estas medidas como aliados de la niñez y la adolescencia.

La representante popular destacó que esta reforma no busca limitar el turismo, sino transformarlo en una industria más humana, ética y solidaria, ya que bien gestionado es motor de desarrollo, pero también puede ser terreno fértil para la delincuencia si no se regula.

“Esta iniciativa busca blindar al sector, no para restringirlo, sino para proteger a quienes más lo necesitan”, puntualizó durante la sesión ordinaria.

Además, Durón Pérez llamó a los diferentes sectores a sumarse a esta causa común, porque este esfuerzo no es solo del Congreso, sino de todos los ciudadanos que detecta algo sospechoso, del turista que se informa, del hotelero que adopta protocolos, del transportista que cuida.

“Al aprobar esta iniciativa, enviaremos un mensaje claro, en Durango no permitiremos que la niñez sea víctima del turismo. Cada destino será un espacio de protección, de luz y de esperanza. Queremos que nuestro estado sea sinónimo de hospitalidad con rostro humano y de futuro para nuestras generaciones más jóvenes”, finalizó.