Robaron $10,000 de un restaurante en la calle Canoas

Durango, Dgo.

Un restaurante del centro de la ciudad fue violentado durante la madrugada de este viernes y el presunto o presuntos ladrones se llevaron una cantidad considerable de dinero; todo indica que sabían dónde estaba dicho recurso.

Los hechos ocurrieron en un restaurante que se ubica en la calle Canoas, lugar en el que, al llegar este viernes por la mañana, el personal se encontró con el candado de la entrada abierto.

Al revisar el interior, descubrieron que quienes ingresaron al inmueble fueron directamente a la oficina en la que se almacena el dinero y que, de paso, desinstalaron las cámaras de seguridad, se llevaron el aparato que concentra las imágenes y tomaron algunas otras posesiones de valor.

Luego salieron, aparentemente, por el mismo lugar por el que entraron y lograron darse a la fuga.

Dada la naturaleza del atraco, existen sospechas sobre quién pudo ser el autor, por lo que las autoridades se enfocarán en esas pistas una vez que se ratifique la denuncia correspondiente.