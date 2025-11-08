Confirman la muerte de dos duranguenses más en Chihuahua

Chihuahua, Dgo.

Fue confirmada plenamente la identidad de dos de los duranguenses que permanecían en calidad de desaparecidos en Chihuahua; se trata del par de hermanos que fueron vistos por última vez al exterior de un hotel de la capital del estado grande.

Fue tras una serie de pruebas forenses que se confirmó que dos de los cadáveres encontrados en la Cueva de los Murciélagos son de los de Juan Corral Acuña, de 36 años, y su hermano Ezequiel, de 35, quidnes eran originarios del municipio de Tepehuanes.

Antes, se había confirmado la identidad de Jair Nuñez Gandarilla, cuñado de ambos, también originario de Durango.

Como Contacto Hoy le informó en su momento, la desaparición de las tres personas mencionadas ocurrió el 29 de octubre al salir del hotel en el que se encontraban alojados en la ciudad de Chihuahua.

Sus familiares, al enterarse de una aparente privación de la libertad, denunciaron el caso y la Fiscalía General del estado vecino y se emitió una ficha de búsqueda.

Según la instancia en cuestión, fue la búsqueda de ellos la que derivó en el hallazgo de al menos una decena de cadáveres en una cueva ubicada en la zona rural.

Al extraerlos, de inmediato se identificó a Jair, pero fueron necesarias pruebas de ADN para confirmar la identidad de Juan y Ezequiel. Se confirmó, además, que fueron víctimas de un asesinato.

Cabe señalar que todavía en calidad de desaparecido, permanece allá él también duranguense Jesús Román de Santiago Solís de 42 años, aunque se desconoce si su ausencia está relacionada con los hechos que sufrieron los hermanos Corral y su cuñado.