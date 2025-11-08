El misterio del celular robado que arruinó una fiesta de solo mujeres

Durango, Dgo.

Una fiesta en la que participaban mayormente mujeres, se vio interrumpida por el presunto robo de un teléfono celular; la víctima señaló a un grupo de féminas y la situación estuvo a punto de salirse de control, pero fue atendida a tiempo por las autoridades.

Los hechos ocurrieron durante un convivio que se realizaba en un inmueble ubicado en la calle Paloma, lugar en el que una fémina de 31 años de edad fue víctima del robo de un teléfono iPhone.

Al darse cuenta de que se había quedado sin su artefacto, señaló a un grupo de tres mujeres como las presuntas responsables y llamó al número de emergencias, lo que derivó en la llegada de la policía.

La acusación estuvo a punto de provocar una riña, pero el arribo de los oficiales y la intervención de algunos testigos, evitaron que la situación escalara.

Tras el señalamiento, se registró a las tres mujeres que habían sido señaladas pero ninguna de ellas tenía consigo el teléfono iPhone, por lo que el proceso de investigación y solución al problema se vio truncado.

Aunque batallaron, lograron reanudar la fiesta, pero ya no fue lo mismo para los asistentes tras el momento incómodo.