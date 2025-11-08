Encontraron muerta a una joven embarazada

Tlahualilo, Dgo.

Autoridades investigan a detalle la causa de muerte de una joven embarazada que fue localizada, ya sin signos vitales, por su propio padre. Fue él mismo quien la llevó a un centro médico, pero ya nada se podía hacer.

La joven fallecida es Perla Liliana Márquez Aguirre, de 28 años de edad, quien tenía su domicilio en el poblado Horizonte del municipio de Tlahualilo.

Según la información disponible, fue el viernes cuando el padre de la víctima, al darse cuenta que no se había levantado a desayunar, fue a buscarla a su habitación y la encontró inconsciente.

Dado que su esfuerzo por reanimarla fue inútil, la subió a su camioneta y la llevó a toda prisa al Centro de Salud ubicado en la cabecera; ahí el personal la revisó, pero ya no contaba con signos vitales.

Tras la defunción, ocurrida cuando la joven tenía 30 semanas de embarazo, sus restos quedaron a disposición de la Vicefiscalía de La Laguna, que a través de la necropsia de ley busca establecer la causa del fallecimiento.

De momento, no se tienen indicios de algún hecho delictivo; sin embargo, será hasta que concluyan las pruebas forenses que se establezca con claridad cómo murió Perla Liliana.