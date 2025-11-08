Grecia Quiroz dedica mensaje de amor y despedida a Carlos Manzo: “No te voy a fallar”

Uruapan, Michoacán.— A través de sus redes sociales, Grecia Quiroz compartió un emotivo mensaje dirigido a su pareja, Carlos Manzo, acompañado de una fotografía de ambos. En el texto, expresó el profundo dolor que atraviesa tras su fallecimiento y reafirmó su compromiso de continuar con la lucha y los ideales que él defendía.

“TE JURO QUE NO TE VOY A FALLAR, POR TI, POR MI, POR NUESTROS HIJOS Y POR URUAPAN!!!”, escribió con letras mayúsculas, dejando en claro que, pese a la pérdida, mantiene firme la convicción de seguir adelante en nombre de la familia y del municipio.

En su publicación, Quiroz describió la ausencia de Manzo como un vacío difícil de soportar, pero aseguró sentir su presencia en distintos momentos:

“Te extraño tanto Carlos, pero sé que sigues estando aquí conmigo, con nosotros. Lo sé porque así te siento en muchos momentos…”.

También agradeció públicamente los años compartidos, resaltando su papel como padre y su compromiso social:

“Gracias por haberme regalado tantos momentos de felicidad, gracias por haber sido el mejor padre del mundo, por haber amado a nuestra familia, por haber entregado tu vida por tu pueblo…”.

El mensaje concluye con una promesa de amor eterno:

“Jamás te olvidaré. Un beso hasta el cielo mi amor, el amor más puro y sincero que conocí.”

La publicación ha generado múltiples reacciones de apoyo, solidaridad y condolencias hacia Grecia Quiroz y su familia. Usuarios han compartido el mensaje reconociendo el impacto emocional y el legado que, de acuerdo con la autora, deja Carlos Manzo.

El pronunciamiento se suma a la ola de mensajes y manifestaciones que han surgido en los últimos días, donde ciudadanos y simpatizantes piden que se esclarezcan los hechos y que su muerte no quede impune.