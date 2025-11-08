Lo arrestaron en Golden River por golpear a su pareja

Río Dorado, Dgo.

Un sujeto de 25 años de edad fue detenido en el fraccionamiento Río Dorado por agredir físicamente a su pareja; el tipo se molestó porque ella no accedió a intimar y decidió atacar.

El asegurado es Asunción “N”, quien fue acusado directamente por la afectada, que pidió ayuda de las autoridades.

Los hechos ocurrieron cuando ambos se encontraban en un departamento del mencionado conjunto habitacional durante la tarde-noche del viernes.

En un momento, el varón le propuso a ella tener intimidad y le respondió que en ese momento no quería. Eso generó una discusión en la que el tipo se tornó violento y acabó golpeándola.

La víctima se puso a salvo y pidió ayuda en el 911, lo que permitió la llegada de policías estatales que intervinieron y, ante el señalamiento, procedieron al arresto. Asunción quedó a disposición del agente del Ministerio Público.