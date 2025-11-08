Mujer pierde a su bebé de siete meses en un aparente aborto espontáneo

Durango, Dgo.

Una mujer fue víctima de un aborto aparentemente espontáneo durante la madrugada de este sábado; el personal que atendió a la víctima calculó que el feto ya tenía alrededor de 7 meses.

El desafortunado incidente ocurrió a eso de las 02:00 horas en un domicilio de la colonia Cielo Azul y fue reportado por la pareja de la fémina el número de emergencias.

Fue minutos antes cuando la mujer, en medio de un malestar abdominal, fue al sanitario de su casa y así se dio la expulsión, por lo que se notificó a las autoridades.

Poco después llegó personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas y confirmó que la mujer estaba en buenas condiciones, aunque con necesidad de atención hospitalaria.

El producto, por desgracia, ya no contaba con signos vitales. Tras conformarse la defunción, acudió al lugar personal de la Fiscalía General del Estado para los trámites de rigor.

Los restos fueron llevados a sus instalaciones para los procedimientos de rigor; se investigará si la muerte ocurrió en el vientre de la madre o como consecuencia del aborto.