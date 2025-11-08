Pareja robó ropa en un local del centro y acabó detenida

Durango, Dgo.

Una pareja de jóvenes fue detenida tras ser acusada de robo en un local comercial del centro de la ciudad; los oficiales les encontraron un par de prendas de vestir.

Los asegurados son Jesús, de 29 años, y María z de 28, quienes tienen su domicilio en un fraccionamiento cercano a la Central de Autobuses.

Fue el viernes cuando un locatario que tiene su negocio en la calle 5 de Febrero pidió apoyo policial tras notar que las dos personas habían colocado prendas ajenas entre sus pertenencias.

Cuando los oficiales llegaron, la pareja ya había abandonado el establecimiento, pero a petición del afectado, les hicieron una inspección en la que encontraron dos blusas tomadas del local.

Fue por ello que los aseguraron y trasladaron a una celda de la Estación Norte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a la espera de su puesta a disposición del agente del Ministerio Público.