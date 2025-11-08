Paseaba a su mascota cuando se le fueron encima los perros de un taller

Durango, Dgo.

Tanto un hombre como su mascota resultaron con varias heridas tras ser víctimas de un ataque por parte de dos perros que viven en un taller ubicado en el primer cuadro de la ciudad.

Por fortuna, las lesiones no son graves y el dueño de los animales agresivos asumió responsabilidad total del incidente.

La víctima es el señor Juan Carlos M. B., un pensionado de 59 años de edad que paseaba a su perro por la calle Telégrafos la colonia Burócrata cuándo ocurrió el incidente.

Según su testimonio, al hacerlo abrieron la puerta de un taller ubicado en la zona y dos caninos que estaban dentro se fueron contra su perro; al protegerlo, tanto él como su mascota sufrieron varias heridas.

Tras unos momentos, el dueño del establecimiento salió y logró controlar a sus animales. Sin embargo, fue necesario solicitar la asistencia médica y aunque las heridas no fueron de gravedad, requirieron atención hospitalaria.

Al sitio también acudieron policías que atestiguaron el acuerdo reparatorio entre ambas partes, por lo que no hubo necesidad de arrestos.