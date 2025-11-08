Presidenta Sheinbaum inaugura Tepic-Compostela y extiende la obra hasta San Blas

Xalisco, Nayarit

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró hoy en Xalisco, Nayarit, la autopista Tepic-Compostela, una obra clave que beneficiará a más de 490 mil habitantes de los municipios de Compostela, Tepic y Xalisco.

Durante el evento, la mandataria no solo celebró la conclusión del proyecto, sino que también anunció la ampliación de esta importante vía hasta Las Varas-Platanitos y San Blas, con el objetivo de mejorar la conectividad y preservar las fuentes de empleo en la región.

“No solamente inauguramos la carretera, sino que ya estamos anunciando que continúa esta carretera a Las Varas-Platanitos y Platanitos-San Blas. Inicia ya la construcción de la carretera para que todas y todos puedan seguir con trabajo”, declaró la Presidenta.

La nueva autopista, que consta de 26 kilómetros, requirió una inversión de 4 mil 212 millones de pesos (mdp).

La obra cuenta con 10 puentes, dos entronques y un túnel.

Generó más de 2 mil 900 empleos directos e indirectos.

El tiempo de traslado entre Tepic y Compostela se reducirá a la mitad, es decir, 35 minutos menos de trayecto.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, señaló que al menos 6 mil 500 vehículos transitan diariamente por esta zona. Destacó que el proyecto se ejecutó bajo el esquema Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), lo que garantiza que la infraestructura sea propiedad del gobierno federal y no de empresas privadas.

La Presidenta Sheinbaum reconoció el apoyo del sector privado en la construcción, asegurando que existe una buena relación entre empresas y gobierno. Subrayó que cuando no existen intereses personales, el único interés es el del pueblo, y es así como México avanza. También destacó el papel de las y los trabajadores mexicanos de la construcción.

Por su parte, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, mencionó que esta autopista es una obra que no fue realizada por los gobiernos neoliberales y que su inauguración posicionará al estado como el mejor conectado en el país.