Se distrajo y chocó contra la Cherokee que iba delante de ella

Durango, Dgo.

Una distracción, y no guardar la distancia suficiente, fueron las causas de un accidente de tránsito ocurrido en el bulevar Felipe Pescador; el percance, por fortuna, sólo dejó daños materiales.

La presunta responsable es Karla Esmeralda de 24 años de edad, quien al momento del siniestro conducía un automóvil Chevrolet Aveo.

Mientras que la afectada es Cynthia Alexis, de 34 años, conductora de una Jeep Grand Cherokee que, al igual que la primera mencionada, circulaba de oriente a poniente por la mencionada vialidad.

Fue justo frente a la tienda SAMS donde, el viernes por la tarde, se dio una acumulación de vehículos en la que la primera mencionada no guardó distancia suficiente y se dio el alcance.

En este, golpeó con la parte frontal del Aveo en la defensa trasera de la camioneta. Los dos vehículos tuvieron daños, aunque fue justo el suyo el que se llevó la peor parte. Por fortuna, no hubo lesionados, por lo que todo quedó en procedimiento administrativo.