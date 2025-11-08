Se quitó la vida en el Centro de Reinserción Social No. 1

Durango, Dgo.

Un viejo conocido del Centro de Reinserción Social No. 1 fue encontrado muerto en una de las celdas del centro penitenciario tras lesionarse a sí mismo; estaba sujeto a proceso por un presunto homicidio doloso.

El fallecido es Juan Antonio E. M., de 35 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue localizado por el personal de custodia penitenciaria durante el transcurso del viernes.

Fue una ronda de vigilancia que los agentes se dieron cuenta de que el varón estaba inconsciente en su espacio personal, por lo que de inmediato solicitaron apoyo al personal médico asignado al penal.

Este llegó a la celda pero ya nada se podía hacer por el interno, que para ese momento ya no contaba con signos vitales.

Es de señalar que Juan Antonio había pasado ya varias temporadas en el Cereso No. 1, la primera de ellas a partir de 2014 por el presunto delito de narcomenudeo. Tenía 24 años de en aquel entonces.

Además, estaba presuntamente vinculado a un homicidio ocurrido hace algunos meses, aunque no se precisaron mayores detalles de este.

La muerte de Juan Antonio es la quinta por autolesión durante el mes de noviembre y la 123 en lo que va del año 2025.