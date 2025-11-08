Su vecino y pariente le disparó a quemarropa sin mediar palabras 

GUADALUPE VICTORIA, DGO

Un acto de violencia intrafamiliar y vecinal sacudió esta mañana al poblado Ignacio Zaragoza del municipio de Pánuco de Coronado, Durango, dejando a un hombre de 54 años gravemente herido por un disparo de arma de fuego.

El lesionado, identificado como J. M. E., con domicilio conocido en la misma localidad, fue atacado sin mediar palabra por un vecino que también es su familiar, de acuerdo con sus propias declaraciones.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 10:30 horas de hoy, cuando el lesionado, se encontraba al exterior de su domicilio. En un momento inesperado, su vecino y familiar le disparó directamente.

Tras el ataque, fue trasladado de inmediato al Hospital de Francisco I. Madero en su vehículo, ingresando a las 11:00 horas.

El reporte médico inicial indica que la víctima presenta una Herida Producida por Proyectil de Arma de Fuego en el abdomen.

El médico de turno en el Hospital Integral de Francisco I. Madero informó que el estado de salud de la víctima es delicado.

Debido a la gravedad de las lesiones, se determinó su traslado de urgencia al Hospital General 450 en la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada.

