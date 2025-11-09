Fuerte accidente en colonia Santa María deja tres lesionados; vehículo responsable se dio a la fuga

Durango, Dgo.— La mañana de este domingo se registró un fuerte accidente vial en la colonia Santa María, específicamente en el cruce de calle Aserraderos y calle Uno, donde un taxi fue impactado por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga, dejando como saldo tres personas lesionadas, entre ellas un bebé.

De acuerdo con los primeros reportes, el taxi circulaba de manera normal por la zona cuando fue embestido por una camioneta tipo pick up, cuyo conductor no descendió para auxiliar a los heridos y huyó a toda velocidad. Hasta el momento no se cuenta con mayores características del vehículo, lo que dificulta su localización.

En el taxi viajaban el conductor, una mujer y su bebé. Los tres resultaron lesionados de consideración tras el impacto. Testigos en el lugar dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia; paramédicos arribaron en cuestión de minutos y realizaron la valoración correspondiente.

Debido a las heridas y para descartar lesiones internas, las tres personas fueron trasladadas de emergencia al hospital más cercano, donde permanecen bajo observación médica.