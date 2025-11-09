Un muerto y dos heridos por choque frontal de motocicletas

Gómez Palacio, Durango.

Una trágica colisión entre dos motocicletas registrada la noche de ayer sábado en la región lagunera de Durango dejó como saldo un joven fallecido y una pareja lesionada. El percance se debió a una maniobra para esquivar obstáculos en la vía.

El lamentable suceso ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando Alan Reyes Amador, de 18 años, residente del ejido Numancia, circulaba a bordo de una motocicleta Vento, modelo 2024, de color negro con naranja. Su trayecto era por la carretera que conecta su lugar de residencia con el ejido San Roque, ambos en Gómez Palacio.

De acuerdo con el reporte, el joven Alan Reyes intentó esquivar un bordo en el camino, lo que provocó que invadiera el carril contrario. En ese momento, impactó de frente contra otra motocicleta de color negro.

En la segunda unidad viajaban Iván Pérez Hernández, de 26 años, con domicilio en el ejido 4 de Diciembre, y Viviana Castañeda Crispín, de 21 años, vecina del ejido Poanas, ambos de Gómez Palacio. Tras la colisión, los tres ocupantes de las motocicletas resultaron heridos.

Testigos que presenciaron el choque solicitaron ayuda al número de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron y trasladaron a los tres lesionados a la clínica número 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lamentablemente, Alan Reyes Amador ingresó al hospital ya sin signos vitales. Por su parte, el personal de la Vicefiscalía de la Laguna se hizo cargo del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realicación de la necropsia de ley y conocer la causa de muerte.