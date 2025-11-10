Aparatosa volcadura cobra la vida de un joven y deja a dos heridos

Gómez Palacio, Durango.

Un trágico accidente automovilístico ocurrido la tarde de este domingo en Gómez Palacio cobró la vida de un joven de 22 años y dejó a dos personas más lesionadas. Se presume que la volcadura se produjo debido al exceso de velocidad con el que se tomaba una curva.

El percance sucedió en la Calzada Niños Héroes, específicamente en la colonia Solidaridad.

El vehículo involucrado fue un automóvil Chevrolet Cavalier, modelo 1996, de color blanco, en el que viajaban tres personas. El conductor, identificado como Adolfo, de 21 años, viajaba con dos acompañantes: Luis Gerardo, de 17 años, y Héctor Manuel García Núñez, de 22 años.

Según los reportes, el conductor Adolfo perdió el control de la unidad al intentar tomar una curva a gran velocidad, lo que desencadenó la aparatosa volcadura. El vehículo dio al menos seis volteretas, arrastrándose sobre su costado derecho, perdiendo una llanta y dejando rastros de aceite sobre la vialidad.

Lamentablemente, Héctor Manuel García Núñez falleció en el lugar del siniestro debido al impacto.

El conductor, Adolfo, y el menor de edad, Luis Gerardo, resultaron con diversas lesiones por el violento percance, siendo reportados como politraumatizados.

Paramédicos y elementos de Bomberos acudieron al sitio para auxiliar a los sobrevivientes. Posteriormente, ambos lesionados fueron trasladados de emergencia a la clínica 51 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Las autoridades confirmaron el deceso en el lugar, y se iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad en el accidente.