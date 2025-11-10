Asesinan a un joven a balazos en la calle Coronado

Durango, Dgo.

Un joven murió asesinado a balazos este lunes por la mañana en la calle Coronado, sin que de momento se tengan mayores detalles acerca del móvil de la agresión.

La víctima es un varón de aproximadamente 30 años de edad, identidad nacido confirmado oficialmente, y quién falleció a causa de al menos una herida de bala.

Los hechos ocurrieron cerca del cruce con la calle Costa, sin que de momento se tenga precisión respecto al número de atacantes.

Sin embargo, trascendió que junto al cuerpo de la orocciso fue encontrada un arma de fuego, con la que habría intentado defenderse sin éxito.

Tras escuchar las detonaciones, vecino solicitaron la presencia de las autoridades poco después de las 11:00 horas y el lugar llegaron policías y paramédicos, pero ya nada se podía hacer por la víctima.

Tras la agresión, se montó un operativo de búsqueda en los alrededores, sin que hasta el momento se reporten detenciones.