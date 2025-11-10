Buscan a senderista desaparecido cerca de la Presa Guadalupe Victoria

Durango, Dgo

Autoridades han activado la búsqueda de un adulto mayor que desapareció mientras realizaba senderismo en una zona boscosa adyacente a la Presa Guadalupe Victoria. El extravío fue reportado la noche de ayer , cerca de las 22:00 horas, por el presidente de la junta del poblado El Durazno.

El hombre no localizado es Sergio Cornejo, de 64 años de edad, con domicilio en la colonia División del Norte.

De acuerdo con la narrativa del reporte, Sergio Cornejo y otra persona del sexo masculino salieron a practicar senderismo en el monte a un costado de la Presa Guadalupe Victoria. En algún momento del recorrido, aproximadamente a las 13:00 horas, ambos se separaron, y desde entonces no se supo el paradero de Cornejo.

La última comunicación que se tuvo con el extraviado fue a la una de la tarde. Se sabe que el hombre no porta teléfono celular y se hacía acompañar de dos perros.

Los vecinos y las autoridades locales sospechan que Sergio Cornejo pudo haber sufrido algún accidente, motivo por el cual no ha podido regresar ni comunicarse.

Tras recibir el reporte a través del número de emergencia 9-1-1 a las 21:40 horas, elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal acudieron a la zona conocida como El Durazno.

El presidente de la junta municipal, fue quien solicitó el apoyo a las autoridades. A los reportantes se les instruyó acudir a la instancia correspondiente para iniciar formalmente los protocolos de búsqueda de la persona extraviada.