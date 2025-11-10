Hospital General de Santa María del Oro: falta de higiene y abandono

Santa María del Oro, Dgo.— Lo que debería ser un espacio de recuperación y atención digna para las y los pacientes, hoy muestra un panorama alarmante. El Hospital General de Santa María del Oro enfrenta un evidente deterioro en sus instalaciones: regaderas sucias, tazas de baño sin higiene, áreas descuidadas y espacios olvidados que dejan ver la falta de mantenimiento y supervisión.

Tras la denuncia hecha en redes sociales la semana pasada—cuando familiares de pacientes evidenciaron la presencia de cucarachas entre la ropa hospitalaria—nuevas imágenes comenzaron a circular, esta vez mostrando las condiciones de los baños en uno de los cuartos del área de hospitalización.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, las fotografías muestran lo que usuarios describen como el “pan de cada día” en el hospital: regaderas con suciedad acumulada, tazas sin desinfectar y paredes manchadas por humedad. Todo esto en un espacio donde se supone debe cuidarse la salud y prevenir infecciones.

Las denuncias señalan falta de limpieza constante, ausencia de personal suficiente y desinterés de las autoridades. Para los familiares de pacientes, la situación representa un doble riesgo: por un lado, la enfermedad que los llevó al hospital; por el otro, exponerse a focos de infección en un ambiente que no cumple con condiciones básicas de sanidad.

“Si esto es lo que vemos, ¿qué no veremos?”, cuestionó una usuaria en redes, acompañando la publicación con un video del baño.

A pesar de que la situación ya es pública, hasta el momento no existe una respuesta oficial por parte de las autoridades de salud del estado, ni acciones visibles para atender la problemática. Personal del hospital ha señalado que hacen lo posible con el material disponible, pero reconocen que el deterioro de la infraestructura es evidente.

En un municipio donde el Hospital General es la única opción para atención médica de urgencia, las condiciones actuales no solo son indignas, sino un riesgo para la salud pública.

“No pedimos más, solo que no pongan en riesgo la salud de quienes ya están enfermos.”