Ladrón en bicicleta se lleva tres botellas de tequila y cigarros

Durango, Dgo

Un robo a negocio se registró la madrugada de este domingo en una tienda de conveniencia de la Colonia Maderera, en Durango, luego de que un sujeto ingresara al romper un cristal del establecimiento.

El incidente en el Círculo K, ubicado en Prolongación Guadalupe, fue reportado a las 7:30 horas a través del número de emergencia 9-1-1, por medio de la activación del botón de pánico de la tienda.

De acuerdo con el testimonio de la encargada del negocio, cerca de las 4:00 horas de la mañana, un sujeto llegó en una bicicleta y rompió el vidrio de la tienda con una piedra.

Al percatarse del hecho, la empleada de la tienda se refugió en el cuarto frío y no salió hasta que su compañera de trabajo llegó a las 6:30 horas.

La mujer reportó que el individuo se llevó tres botellas de tequila, cajas de cigarros y algunas bebidas refrescantes (“frescas”), aunque se desconoce la cantidad exacta.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Estatal y Policía Municipal. Los elementos hicieron la recomendación a la reportante de acudir a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia formal correspondiente.