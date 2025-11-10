Ladrón rompe candados del Minisúper Ivan y se lleva $12,500

Durango, Dgo

El propietario del Minisúper Ivan, ubicado en la Colonia Insurgentes, reportó un robo a negocio sin violencia ocurrido durante la noche del pasado domingo 09 de noviembre de 2025. El delincuente logró sustraer la caja registradora con una considerable suma de dinero.

El atraco se registró a las 9:45 de la mañana al momento en que el dueño llegó al establecimiento, ubicado en la Avenida Francisco González de la Vega, entre la calle Gerónimo Hernández.

De acuerdo con la denuncia del propietario, un individuo de sexo masculino se introdujo en el transcurso de la noche en su negocio, el Minisúper Ivan.

El ladrón forzó y rompió los candados de la cortina metálica para acceder al interior. Una vez dentro, el responsable sustrajo la caja registradora, la cual contenía la cantidad de $12,500 pesos en efectivo.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron al lugar de los hechos para atender el reporte.

Se presume que las autoridades se encuentran revisando las cámaras del lugar para determinar cómo ocurrió el atraco e identificar al presunto responsable. Asimismo, se le dieron los pasos a seguir al propietario para que interponga su denuncia formal ante la instancia correspondiente y se dé inicio a la carpeta de investigación.